توجه قوة عسكرية إلى مدينة درنة بتكليف من القيادة العامة

أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة توجه قوة عسكرية من الكتيبة 166 مشاة إلى مدينة درنة، وذلك بتكليف مباشر من القيادة العامة للجيش.

وقالت الشعبة في منشور لها إن تحرك هذه القوة يأتي في إطار مساعي القوات المسلحة لضبط الأمن وفرض القانون والقضاء على الجريمة بكافة أشكالها داخل أحياء مدينة درنة بشكل خاص وفي كافة المدن الليبية بصورة عامة.

مضيفة أن القيادة العامة في تكليفها لهذه القوة شددت على ضرورة الضرب بيد من حديد لكل المتورطين في أي جريمة، مؤكدة أن الجميع معرضين للمساءلة ولا أحد فوق القانون.

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