السفير الفلبيني يبحث مع الهلال الأحمر استلام رفاة عمال بلاده المدفونين بدرنة

التقي الأمين العام للهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسى، بسفير الفليبين لدي ليبيا ألمير كاتو ، اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي بخصوص استلام رفاة عمال الفلبيين من مدينة درنة.
وبحسب إيجاز صحفي للأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، فقد التقي الأمين العام ، السفير الفليبيني لدى ليبيا ” ألمير كاتو ” في مقر الامانة العامة ، حيث تخللت الزيارة رغبة السفير بتعاون الهلال الاحمر في الاجراءات الخاصة برفاة الفلبيين التى تم دفنها بمدينة درنة و التنسيق مع السلطات المختصة ، اضافة الى تعزيز سبل التعاون في مجالات التدريب و الرعاية الطبية ، كما تقدم الامين العام بالشكر السفير و الجالية الفلبينية في ليبيا علي استمرار اعمالهم خلال الفترة الماضية
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