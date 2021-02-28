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السفير الفلبيني يبحث مع الهلال الأحمر استلام رفاة عمال بلاده المدفونين بدرنة

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقي الأمين العام للهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسى، بسفير الفليبين لدي ليبيا ألمير كاتو ، اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي بخصوص استلام رفاة عمال الفلبيين من مدينة درنة.

وبحسب إيجاز صحفي للأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، فقد التقي الأمين العام ، السفير الفليبيني لدى ليبيا ” ألمير كاتو ” في مقر الامانة العامة ، حيث تخللت الزيارة رغبة السفير بتعاون الهلال الاحمر في الاجراءات الخاصة برفاة الفلبيين التى تم دفنها بمدينة درنة و التنسيق مع السلطات المختصة ، اضافة الى تعزيز سبل التعاون في مجالات التدريب و الرعاية الطبية ، كما تقدم الامين العام بالشكر السفير و الجالية الفلبينية في ليبيا علي استمرار اعمالهم خلال الفترة الماضية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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