إرشادات مهمة.. تحذير لليبيين من الألبان والأجبان الفاسدة

حذّر مركز الرقابة على الأغذية المواطنين من شراء منتجات الألبان والأجبان المبردة قبل التأكد من تاريخ انتهاء صلاحيتها، وبرر السبب بتعرض هذه المواد للتلف السريع عند تعرضها لتذبذب في درجة حرارة حفظها وتداولها.

ونشر المركز تقريراً دعا من خلاله الناس لشراء هذه المنتجات قبل انتهاء صلاحيتها بسرعة كبيرة، والتأكد من سلامة العبوة، وخلوها من العيوب، كالرضوض، والانتفاخ، والتسريب، بالإضافة للتأكد من صلاحية الثلاجة التي تعرض هذه المواد.

ونبّه المركز لضرورة مراقبة نظافة المحل، وعدم ملامسة هذه المنتجات للخضار أو الفواكه، أو مصادر التلوث الأخرى.

وطلب من المواطنين تجنب شراء الزبادي المعروضة خارج الثلاجة، والاحتفاظ بالجبن في عبوته إلى حين فتحها، وإعادة إغلاقها بإحكام بعد الاستخدام.

وحث الناس على شراء المنتجات المبسترة أو المعقمة، وعلى التخلص من الأجبان الطرية كالجبن الأبيض، والجبن المطبوخ في حال ظهور الفطريات عليها.

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