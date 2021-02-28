اختتام ملتقى الفن التشكيلي الليبي بمدينة صبراتة

اختُتم يوم أمس ملتقى الفن التشكيلي الليبي الذي نُظم في مدينة صبراتة في الفترة الممتدة ما بين 24 و27 فبراير الجاري، تحت شعار (الأمن والسلام بريشة فنان).

وأشرف على الملتقى مكتب الريادة والابتكار بجامعة صبراتة، وبحضور وزير السياحة ووكيل الشؤون العلمية بجامعات صبراتة، والكاتب العام وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وشهد الملتقى مشاركة الفنانة التشكيلية ثريا راشد، وعدد من الفنانين المبدعين من الوسط الفني التشكيلي في عدة مدن ليبية.

وكانت مدينة صبراتة الأثرية من ضمن مشاهد فنية وتدريبية مفتوحة في هذا الملتقى، الذي ساهم في إبراز الأنشطة التشكيلية في كافة المدن الليبية بمختلف أطيافها وألوانها.

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