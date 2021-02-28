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مكافحة الفساد: الثراء الفاحش أصبح ظاهرة منتشرة بين متقلدي المناصب

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، اليوم الأحد، إن الموجودين في المناصب الاعتبارية سيخضعون لإقرار الذمة المالية بالقانون .

وأوضح الشيخ، في تصريح صحفي، أنه سيتم إبلاغهم بضرورة تعبئة نماذج إقرار الذمة المالية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد الرافضين .

وأضاف الشيخ، أن الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية في 3 مجالات رئيسية تتمثل في الآتي :

– الاستحقاقات المالية وجرائم غسيل الأموال والثراء غير المشروع.

– التحري وجمع المعلومات وحماية الخبراء والشهود والمبلغين .

–  بناء القدرات .

وأشار إلى أن الهيئة تعكف على إصدار تقريرها السنوي لعامي 2019 – 2020، كاشفا عن وجود نتائج صادمة فيما يخص موضوع الازدواجية .

وأكد الشيخ، رصد شبهات فساد حول التلاعب في الميزانية العامة خاصة الباب الأول .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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