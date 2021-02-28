غانيون تدعو إلى توفير 189 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا

دعت الأمم المتحدة وشركاؤها إلى توفير 189 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا للعام الجاري، وذلك لتقديم مساعدات ضرورية إلى 451 ألف شخص من الفئات الأكثر ضعفا والمتضررة من النزاع وجائحة كورونا وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، إنهم يسعون إلى العمل مع السلطات الليبية لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، لمواجهة التحديات المتعددة التي مرت بها البلاد.

مشيرة إلى أن جائحة كورونا تسببت في زيادة تدهور النظام الصحي الضعيف، وفاقمت الوضع الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا.

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