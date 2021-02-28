الدرسي: الدبيبة يتعرض لضغوط كبيرة بشأن التشكيل الوزاري

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة يتعرض لضغوطات كبيرة بشأن التشكيل الوزاري.

واعتبر الدرسي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن الدبيبة كان السبب الأول في تلك الضغوط ويلقي باللوم على مجلس النواب.

ودافع البرلماني عن موقف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قائلا ، إن صالح صرح أكثر من مرة والنواب أيضًا بأنه متى انتهى الدبيبة من تشكيل حكومته وفقًا للاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة واتفقت عليها الأطراف الليبية بتوزيع الوزارات على شخصيات ذات خبرة وكفاءة، وقتها يحدد عقيلة صالح يومًا في أقرب الآجال لمنح الثقة لها.

وأضاف: “الشعب الليبي كان متفائلا ويريد إعطاء الثقة للحكومة الجديدة، والدبيبة لا يريد الاستفادة من الزخم الثوري عندما اشترط على مجلس النواب أن يعطي الثقة للحكومة في أول جلسة للحكومة بالكامل، ودفعة واحدة”.