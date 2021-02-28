فرانس برس: رشاوي بين المشاركين في الحوار السياسي الليبي

أفادت وكالة فرانس برس، أن خبراء من الأمم المتحدة كشفوا في تقرير رفع إلى مجلس الأمن أنه تم شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية التي ترعاها الهيئة الدولية.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه فرانس برس، فأن خبراء الأمم المتحدة وجدوا أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين “رشاوي تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء”.

وأعد التقرير، -الذي لم يُنشر بعد والذي من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس- خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.