اجتماع لمناقشة انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى البلاد  

عقدت اللجنة التسييرية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا اجتماعها الأول بقاعة اجتماعات فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سوق الجمعة، وذلك للتجهيز لانطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى البلاد.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه بدر الدين النجار، بحضور مندوبي مكاتب منظمات الصحة العالمية واليونيسيف والدولية للهجرة، استعراض الوضع الوبائي في ليبيا، والاطلاع على خطة العمل والإشراف على الحملة.

وتم الاتفاق على إعداد حلول عاجلة لتحديد وتوفير الاحتياجات الخاصة بالحملة والمباشرة في تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة والفنيين حول التطعيم ضد فيروس كورونا، وفقا للمكتب الإعلامي للمركز الوطني.

أما عن آلية التوزيع فأشار النجار إلى أنه سيتم وضع خطة لتغطية كافة البلديات بالتطعيمات، عن طريق الدائرة الباردة ودعم الشركاء.

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