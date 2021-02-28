عقيل: تمسك الدبيبة بالاتفاقية البحرية مع تركيا خطأ فادح

ليبيا – رأى رئيس حزب الائتلاف الجمهوري الكاتب والمحلل السياسي عز الدين عقيل أن تصريحات وزير الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة حول الاستمرار في العمل بالاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا يمثل إعلان حرب مع الطرف الذي يفترض أن يلتقي معه لمصلحة البلاد، ولبناء المسار السياسي في المرحلة المقبلة، حسب تعبيره.

عقيل وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” الإماراتي اليوم الأحد قال: إنّ تركيا لعبت دورًا كبيرًا في نجاح قائمة عبد الحميد الدبيية ومحمد المنفي، وهي قائمة ممثلة للطرف التركي والقطري أكثر من تمثيلها لغرب البلاد، معتبرًا أنّ الدبيبة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتركيا، وفق تعبيره.

وأكد عقيل أنّ ما جاء على لسان الدبيبة بشأن الموقف من تركيا هو تعبير عن رد للجميل بدعمها هذه القائمة، وهو خطأ فادح وتصريح لا يتماشى مع ما أعلنه الدبيبة من انفتاحه على جميع الأطراف والحرص على علاقات متوازنة مع الجميع.

وتابع عقيل معتبرًا أنّ ما قاله الدبيبة عن تواصل العمل بالاتفاقية التي وقعتها حكومة فائز السراج مع تركيا فيه بعد عن تقدير الأمور حق قدرها؛ خاصة أن الدبيبة زار القاهرة أخيرًا واستُقبِل فيها من قِبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبال الرؤساء، وكان عليه أن يراعي هذه التوازنات، وكان بإمكانه التعبير عن امتنانه لتركيا في الكواليس وفي المجالس الخاصة لا في مؤتمر صحفي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية