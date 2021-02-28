الوطني لمكافحة الأمراض يجهز لإنطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى البلاد

ليبيا – عقدت اللجنة التسييرية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا اجتماعها الاول أمس السبت بقاعة اجتماعات فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سوق الجمعة وذلك للتجهيز لانطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى البلاد.

الاجتماع ترأسه بحسب ماذكر المكتب الاعلامي للمركز بدر الدين النجار مدير عام المركز وبحضور أعضاء اللجنة التسييرية وبمشاركة مندوبين كلا من:” مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا، مكتب منظمة اليونيسيف بليبيا، مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا”.

كما استعرض الحاضرين الوضع الوبائي الحالي في ليبيا وكذلك الاطلاع على خطة العمل والاشراف على الحملة والاطلاع على التقارير الخاصة بتقييم الحلقة الباردة في ليبيا.

واتفق الحاضرون على اعداد حلول عاجلة لتحديد وتوفير الاحتياجات الخاصة بالحملة والمباشرة في تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة والفنيين حول التطعيم ضد فيروس كورونا .

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية