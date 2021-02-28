محلل إيطالي: طرد المرتزقة وتفكيك المليشيات تحديات ستواجه الحكومة الجديدة

ليبيا – قال المحلل السياسي الإيطالي البارز والمستشار الاستراتيجي دانييلي روفينيتي إن أوروبا تسعى لتسهيل الحوار بين الليبيين، كما تدعم عمل الأمم المتحدة في هذا الإطار.

روفينيتي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشروق” المصرية قال: “من الواضح أن وجود مرتزقة أجانب في ليبيا يمثل مشكلة لأوروبا؛ نظرًا للقرب الجغرافي، لكن بالتأكيد يمكن لأوروبا القيام بالمزيد”.

وأشار روفينيتي إلى أن إيطاليا تحاول أن تلعب دورًا نشطًا من أجل التوصل إلى مصالحة بين الليبيين، مضيفًا: “لدينا سفارة مفتوحة في طرابلس، كما عين وزير الخارجية الإيطالي مبعوثًا خاصًا له لمتابعة الملف الليبي عن كثب” ،لافتاً إلى أن الملف الليبي يمثل أولوية لإيطاليا.

وتابع الخبير الإيطالي أن الأمم المتحدة تحاول بعد اختتام الحوار الليبي وتعيين المبعوث الأممي يان كوبيش- مواصلة نتائج الحوار السياسي، لكن هناك صعوبات.

روفينيتي قال إنه في حال فازت الحكومة الجديدة بثقة البرلمان، فهناك تحديات عدة ستواجهها، منها طرد المرتزقة من ليبيا وتفكيك المليشيات، فضلًا عن حل مشاكل الخدمات التي تواجه المواطنين مثل نقص الكهرباء والسيولة المصرفية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية