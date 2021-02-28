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الميهوب: المنفي مسؤول عن حكومته وعليه توضيح موقفه بشأن الوجود التركي في البلاد

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن البيان الصادر عن اللجنة بدعوة أعضاء المجلس إلى التريث في منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل بشأن تركيا مؤخرًا صدر بعد التشاور مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

الميهوب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد أضاف موضحًا: “لقد تم منحهم فرصة ليكونوا في صف سيادة الدولة”، لافتًا إلى أن المجلس الرئاسي مسؤول عن حكومته، وعليه أن يوضح موقفه رسميًا، بينما سيظل موقفنا ثابتًا بشأن رفض الوجود التركي قبل كل شيء، وبالتالي فإن التغيير مطلوب من جانبهم، على حد تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • هذه حكومة تركيه بأمتياز وان كان الرئيس والاعضاء ليبيين لكنها تركيه الهوي بالتالي سوف لن تحرك ساكن فيما يتعلق بأخراج تركيا من ليبيا وسوف تحال ملفات اخراج الاتراك ومرتزقتهم الي الحكومه القادمه وان شاء الله ان لا تكون هي الآخري حكومه يختارها الاتراك كاختيارهم لحكومة دبيبه لقد لاطع اردوغان الأمم المتحده بالعين القويه وقال لها لابد وان يكون لي رأي في اختيار أي حكومه ليبيه بحكم اني محتل أقليم غرب البلاد الليبيه وسفيري في طرابلس هو الحاكم الفعلي في غرب ليبيا وبالتالي اشركته أستيفاني في صنع حكومه بديله لحكومة السراج التي كانت صنيعة ليون فالغرب الاستعماري يفصل في حكومات علي هواه وليبيا تلبس فلك الله يا ليبيا فالناتو قد ثار علي القذافي 19 مارس وانهي نظامه وسلم ليبيا للمجرمين والمرتشيين والارهابيين والعملاء المآجورين

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