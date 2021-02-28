الميهوب: المنفي مسؤول عن حكومته وعليه توضيح موقفه بشأن الوجود التركي في البلاد

ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن البيان الصادر عن اللجنة بدعوة أعضاء المجلس إلى التريث في منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل بشأن تركيا مؤخرًا صدر بعد التشاور مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

الميهوب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد أضاف موضحًا: “لقد تم منحهم فرصة ليكونوا في صف سيادة الدولة”، لافتًا إلى أن المجلس الرئاسي مسؤول عن حكومته، وعليه أن يوضح موقفه رسميًا، بينما سيظل موقفنا ثابتًا بشأن رفض الوجود التركي قبل كل شيء، وبالتالي فإن التغيير مطلوب من جانبهم، على حد تعبيره.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية