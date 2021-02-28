تسجيل 20 إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي في الكفرة

كشفت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة الوباء في مدينة الكفرة، عن تسجيل 20 إصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.

وقالت اللجنة في بيان صحفي أن مختبر كوفيد تسلم 35 عينة للكشف عن الوباء؛ حيث تبين وجود 20 عينة إيجابية منها، وأضاف البيان أن بعض الحالات المصابة لا يتجاوز عمرها الـ20 عاما، محذرا من أن تزايد الإصابات في الكفرة مؤخرا ينذر بتفاقم الوضع الوبائي الأيام القادمة، ما لم يتم التقيد بالتعليمات والإرشادات الواردة بالخصوص من قبل المواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا