نصية: يجب تسليم تقرير خبراء الأمم المتحدة لليبيين 

دعا عضو مجلس النواب الموازي عبدالسلام نصية بإعلان نتائج تقرير مجلس الأمن حول ملتقى الحوار السياسي.

وقال نصية في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، إنه وفقاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات برلين، ملكية الحوار السياسي الليبي لليبيين، يجب أن يسلم تقرير الخبراء وبكل تفاصيله وملاحقه لليبيين أسوة بأعضاء مجلس الأمن.

وأضاف: “في حالة عدم حدوث ذلك فإنها سوف تكون أكبر عملية تضليل تمارسها الأمم المتحدة ضد دولة عضو بالمنظمة”.

وينتظر الليبيون الكشف عن نتائج التحقيقات الأممية في شبهة فساد واستخدام المال السياسي للتأثير على نتائج عملية اختيار السلطة التنفيذية في جلسات الحوار التي عقدت في تونس في شهر نوفمبر الماضي.