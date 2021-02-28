أبوراص : لم أرى أمامي أي شيء يتعلق برشوة في الحوار ولم يعرض علي مثل هذا الأمر

ليبيا – نفت عضوة مجلس النواب ، وعضوة ملتقى الحوار السياسي ربيعة أبوراص مشاهدتها أي نوع من أنواع الرشوة سواء على نفسها أو آخرين مطالبة بالتحقيق للفصل في الموضوع .

وقالت أبوراص في تدوينة عبر حسابها الرسمي : ” التحقيق والمساءلة عنصر جوهري في مفهوم الحكم الديمقراطي الذي يقوم على التشاركية البناءة ومن هذا المبدأ نتأسف لما ورد إلينا وتناقلته وسائل الإعلام المحلية والدولية بشأن تلقي بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي رشوة مقابل الإدلاء بأصواتهم ” .

وطالبت أبوراص بتحقيق ومساءلة رسمية ومجتمعية موسعة تشمل جميع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي وقالت : ” أطالب رغم أنني لم أرى أمامي أي صفقة من هذاالنوع ولم يتم عرضها على شخصي من أي طرف مشارك بالحوار ومارست حقي في التصويت بكل شفافية “.

كما طالبت النائب العام و رئيس البرلمان ورئيس مجلس الدولة الاستشاري بمساءلة كل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي وخاصة أن جزء من تركيبة المشاركين كانت نتاج الدوائر الانتخابية المتمثلة في المجلسين وتحت أشرافهم .

المرصد – متابعات

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية