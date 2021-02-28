تقرير أممي يؤكد وجود شراء أصوات لصالح قائمة الدبيبة

أخبار ليبيا 24

أكد تقرير لخبراء من الأمم المتحدة تم رفعه إلى مجلس الأمن، شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وقال خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين رِشًا تتراوح بين 150 ألف دولار و 200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا ما التزموا بالتصويت لصالح قائمة عبد الحميد الدبيبة كرئيس للوزراء، وفق تقرير سري من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في15 مارس، قالت وكالة فرانس برس أنها أطلعت عليه.

وأفاد التقرير الذي أعده فريق خبراء من مجلس الأمن الدولي بأن أحد أعضاء الحوار انفجر غضباً عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى الدبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار.

وانتخب ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية جديدة لليبيا، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لم تحصل على ثقة مجلس النواب حتى الآن، بالإضافة إلى مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.

يشار إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي شابه تهم فساد مما دعا منظمات محلية إلى المطالبة بفتح تحقيق حولها، وهو ما أكدته المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز مشيرة إلى إنها فتحت تحقيقا في مزاعم الرشوة.

وطالبت 5 عضوات من لجنة الحوار السياسي عن برقة، السبت، البعثة الأممية بنشر تقرير الخبراء الذي قدّم لمجلس الأمن، للرأي العام لوضع حد للإشاعات التي تمس العملية السياسية برمتها.

وقالت العضوات (الدكتورة سلوى فوزي الدغيلي، والدكتورة سلطنة مسعود المسماري، والدكتورة أم العز علي الفارسي، والأستاذة آمال بوقعيقيص، والأستاذة فاطمة الزهراء أحمد لنقي) أنهن سيقدمن شكوى لمكتب النائب العام ضد الصحفي والمحلل السياسي عبد الحكيم معتوق، والمحلل السياسي أحمد الروياتي، وصفحة أخبار بنغازي على فيسبوك، بحسب بيان لهن.