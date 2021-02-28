الهادي دراه: أعمال فرق نزع الألغام مستمرة بين الوشكة وأبو قرين

ادعى الهادي دراه الناطق باسم ما تدعى عمليات “سرت الجفرة” التابعة للوفاق، أن أعمال فرق إزالة الألغام وصلت إلى المنطقة الخطرة وهي منطقة اشتباكات ملوثة والتي تمتد من أبو قرين إلى الوشكة.

وقال دراه في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن “الفرق وصلت إلى السواتر الترابية التي كانت تقيمها مليشيات (المشير) حفتر (قوات الجيش الليبي) بينها وبين قواتهم”، على حد زعمه.

وأضاف أن العمل متواصل وسيتم فتح الطريق الساحلي أمام المواطنين ورفع المعاناة عنهم، فور الانتهاء من إزالة الألغام وسحب المرتزقة.

ودعا دراه جميع المواطنين إلى دعم فرق الهندسة العسكرية حتى تتمكن من إنهاء عملها بالسرعة المطلوبة وحرصا على سلامة الفريق.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة أكدت أنها ستمضي قدماً في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وأن الخطوة التالية بعد نزع الألغام ستكون فتح الطريق الساحلي بين المنطقة الشرقية والغربية.