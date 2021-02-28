“خارجية الوفاق” تعلن الإفراج عن الصحفي الورفلي ومرافقه

أكدت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق، الأحد، الإفراج عن الصحفي زياد الورفلي والمصور المرافق له، اللذين يعملان لحساب قناة الغد.

وقالت الإدارة، في بيان، إن “توقيف الصحفي والمصور تم عن طريق جهة أمنية مختصة نظرا لعدم وجود إذن مزاولة عمل أو تصريح من إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية لهذا الصحفي والمصور وهو ما يُعد مخالفاً للقانون واللوائح المعمول بها داخل ليبيا”.

وأضافت أنه “وبعد استيفاء التحقيقات اللازمة من الجهات الأمنية تعهد الصحفي بالتواصل مع مؤسسته الإعلامية لتقديم كافة المستندات المطلوبة لإتمام إجراءاته القانونية”.

ودعت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية دعوة كافة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الأجنبية ضرورة التواصل مع الإدارة، وأخذ التصريحات اللازمة لتسهيل مهامهم الإعلامية داخل الأراضي الليبية.

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