ليبيا الان

“خارجية الوفاق” تعلن الإفراج عن الصحفي الورفلي ومرافقه

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق، الأحد، الإفراج عن الصحفي زياد الورفلي والمصور المرافق له، اللذين يعملان لحساب قناة الغد.

وقالت الإدارة، في بيان، إن “توقيف الصحفي والمصور تم عن طريق جهة أمنية مختصة نظرا لعدم وجود إذن مزاولة عمل أو تصريح من إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية لهذا الصحفي والمصور وهو ما يُعد مخالفاً للقانون واللوائح المعمول بها داخل ليبيا”.

وأضافت أنه “وبعد استيفاء التحقيقات اللازمة من الجهات الأمنية تعهد الصحفي بالتواصل مع مؤسسته الإعلامية لتقديم كافة المستندات المطلوبة لإتمام إجراءاته القانونية”.

ودعت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية دعوة كافة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الأجنبية ضرورة التواصل مع الإدارة، وأخذ التصريحات اللازمة لتسهيل مهامهم الإعلامية داخل الأراضي الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • الحمد الله عالسلامة وانشاء الله طهور –
    الان شباب البلديات توجد فعاليات ينظمها الادارة العامة للشءون الاسلامية الليبيةًوالتوجيه التربوي وطلاب وطالبات كلية التربية في جامعات ليبيا / تجمع ثقافي ليبي بادارة ليبيين من ادارة التوجيه التربوي – تبحث عدة مواضيع تعم الشباب من حيث المشاكل الي تواجههم وكيفية التغلب عليها وما هي الاولويات الي ضروري تكون قدوة للشباب في اطار اجتماعي ثقافي وعلمي وديني –
    وكيفية معالجة الانحراف واسبابه وطرق الابتعاد عن السلبيات في المجتمع الليبي – والعامل الاسري وطرق التخلص من التبعية لأشخاص غير موثوق فيهم – ودراسة الجانب الديني وتبادل الأفكار النامية والاي تبني شخصية الشباب في المجتمع وتنمية الافكار وكذلك لبناء حوار بين الشباب يتعامل مع الواقع وطرح الافكارً والاستنتاجات ومواضيع ونقاط مهمة تحافظ على الشخصية الليبية من الاقتباس اوالتقليد للآخرين – وهذا يحتاج لتغطية إعلامية من قناتكم – ونتمنى التوفيق لمنسقي الادارة العامة المجتمع المدني
    الليبي – وكذلك
    شكر خاص لادارًة الشءون الثقافية والشءون الاسلامية الليبية واداري واساتذة مليات التربية والتوجيه التربوي في الجامعات الليبية . ونتمنى لكم التوفيق والسداد .

    رد

  • الحمد الله عالسلامة وانشاء الله طهور –
    الان شباب البلديات توجد فعاليات ينظمها الادارة العامة للشءون الاسلامية الليبيةًوالتوجيه التربوي وطلاب وطالبات كلية التربية في جامعات ليبيا / تجمع ثقافي ليبي بادارة ليبيين من ادارة التوجيه التربوي – تبحث عدة مواضيع تعم الشباب من حيث المشاكل الي تواجههم وكيفية التغلب عليها وما هي الاولويات الي ضروري تكون قدوة للشباب في اطار اجتماعي ثقافي وعلمي وديني –
    وكيفية معالجة الانحراف واسبابه وطرق الابتعاد عن السلبيات في المجتمع الليبي – والعامل الاسري وطرق التخلص من التبعية لأشخاص غير موثوق فيهم – ودراسة الجانب الديني وتبادل الأفكار النامية والاي تبني شخصية الشباب في المجتمع وتنمية الافكار وكذلك لبناء حوار بين الشباب يتعامل مع الواقع وطرح الافكار والاستنتاجات ومواضيع ونقاط مهمة تحافظ على الشخصية الليبية من الاقتباس اوالتقليد للآخرين – وهذا يحتاج لتغطية إعلامية من قناتكم – ونتمنى التوفيق لمنسقي الادارة العامة المجتمع المدني
    الليبي – وكذلك
    – شكر خاص لادارًة الشءون الثقافية والشءون الاسلامية الليبية واداري واساتذة كليات التربية والتوجيه التربوي في الجامعات الليبية . ونتمنى لكم التوفيق والسداد

    رد