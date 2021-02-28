اعتماد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية لـ 4 أشهر من العام الماضي

اعتمد اليوم الأحد، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي امحمد الديب، حوافظ مرتبات (شهر يناير1- فبراير2 – مارس3 – ابريل4 لسنة 2020م) الخاصة بمنتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية لفروع المنطقة الجنوبية والشرقية وبحضور العقيد رضوان الغراري عضو اللجنة العسكرية 5+5 و عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالجهاز، بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية.

وبحسب إيجاز صحفي لجهاز حرس المنشآت النفطية، عبر العقيد رضوان الغراري عن شكره وتقديره للعميد الديب على ما بدله خلال الفترة الماضية للأفراج عن المرتبات وحرصه أن ينال جميع منتسبي الجهاز كافة حقوقهم، وكذلك جميع مدراء الإدارات والمكاتب ومنتسبي الجهاز على مساعيهم التي قاموا بها للافراج عن المرتبات ومجهودهم في استئناف إنتاج وتصدير النفط كما ثمن الدور الكبير للجهاز في دعم الاقتصاد الوطني من خلال حماية المنشآت النفطية في كل ربوع ليبيا.

وتابع الجهاز، سوف تشرع الإدارة المالية حسب تعليمات رئيس الجهاز ، مند صباح غدا الاثنين في توزيع الحوافظ وعلى السادة المندوبين الماليين ضرورة الحضور على تمام الساعة (12) يوم غد الاثنين وذلك لاستلام الحوافظ وتوزيعها على المصارف.