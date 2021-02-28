لجنة 5+5 تعلن جاهزية سرت لعقد جلسة البرلمان

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، اليوم الأحد، جاهزية مدينة سرت لعقد جلسة مجلس النواب ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت اللجنة، إنه وبالإشارة إلى دعوة رئيس مجلس النواب لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت الصادر في 26 فبراير 2021 والمشار فيه إلى طلب الرد من اللجنة حول إمكانية تأمين الجلسة، عليه وبعد التشاور والتواصل بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تم التأكيد من قبل كافة أعضاء اللجنة أن مكان الاجتماع بمدينة سرت جاهز وأمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية طيلة الفترة من بداية الجلسة إلى انتهائها.