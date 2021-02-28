السفير الإيطالي يبحث مع الكوني التصويت على نيل الثقة للحكومة الجديدة من مجلس النواب

التقي موسي الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي، اليوم جوزيبي بوتشينو غريمالدي السفير الإيطالي لدي ليبيا.

وقالت السفارة الإيطالية اليوم الأحد، في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر:”تم حديث ودي ومعمق مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وتم بحث 3 أولويات، التصويت على نيل الحكومة الجديدة الثقة من مجلس النواب؛ والتعاون التام مع إيطاليا لتعزيز اقتصاد فزان؛ والعمل معاً في القضاء على الإتجار بالبشر، بدءًا من حدود ليبيا الجنوبية.

وكان السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبي بوتشينو، قد التقي في وقت سابق رئيس حكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة؛ وقالت السفارة الإيطالية في ليبيا، إن سفير روما أكد دعم بلاده لإحلال السلام في ليبيا، وتم خلال اللقاء مناقشة المصالح المشتركة بين البلدين، وأنه تم التأكيد مجددًا على الصداقة والأخوة، ولعمل المشترك من أجل مستقبل يسوده السلام والاستقرار في ليبيا وفي البحر الأبيض المتوسط، كما تطرق إلى دور إيطاليا في ليبيا التي أبقت سفارتها مفتوحة حتى أثناء الحرب، على حد تعبير البيان.