الدغاري: هكذا يمكن عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة

رأى عضو مجلس النواب د. خليفة الدغاري، أن عقد جلسة برلمانية برئاسة النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب وفي مكان توافقي سيسمح بحضور أكبر عدد من الأعضاء والمشاركة في إجراء التعديلات الدستورية ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وقال الدغاري في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يعتبره البعض الخصم والحكم للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الممثلة في القائمة الفائزة، مما يثير جدلا واسعا حول تمرير الحكومة والتشكيك في أن توضع أمامها كل الشروط والعراقيل لمنحها الثقة، وهذا ما يجعل من الغالبية العظمى من النواب يطالبون بترأس الجلسة من النائب الأول والثاني لها وفي مكان يتوافق عليه النواب مما يسمح لحضور أكبر عدد لهذه الجلسة والمشاركة في إجراء التعديلات الدستورية ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية”.