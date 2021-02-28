الأسطى: استمرار عقيلة صالح في المشهد السياسي يهدد الاستحقاقات المستقبلية

هاجم عضو مجلس النواب خالد الأسطى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، متهما إياه بعرقلة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال الأسطى في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن دعوة عقيلة صالح لجلسة البرلمان في سرت أو طبرق لا تحظى بقبول الغالبية العظمى من النواب.

وأضاف أن عقيلة بهذه الدعوة التي وصفها بالمتناقضة لا يريد عقد الجلسة ولا يريد منح الثقة للحكومة.

واعتبر الأسطى أن استمرار عقيلة صالح في المشهد السياسي يهدد الاستحقاقات المستقبلية، على حد تعبيره.

ودعا المستشار عقيلة صالح مجلس النواب للانعقاد في الحادية عشرة صباح يوم 8 مارس المقبل في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

واشترط صالح لانعقاد مجلس النواب في سرت تأكيد لجنة “5+5” تأمينها.

وبحسب بيان مجلس النواب أول من أمس الجمعة، الذي طالعته “الساعة 24″، فإن رئيس مجلس النواب أكد أنه إذا تعذر عقد الجلسة في سرت ستكون طبرق مقر الجلسة، داعيا لجنة “5+5” للرد رسميا بوقت كافٍ على المجلس.