لجنة “5+5”: سرت مكان آمن لجلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة

أكدت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، اليوم الأحد، أن مكان الاجتماع في سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وجاء ذلك خطاب من اللجنة العسكرية لمجلس النواب، كالعته “الساعة 24″، ردا على طلب وجهه المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب للجنة “5+5″، لتحديد إمكانية عقد الجلسة في سرت.

ودعا صالح مجلس النواب للانعقاد في الحادية عشرة صباح يوم 8 مارس المقبل في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

واشترط صالح لانعقاد مجلس النواب في سرت تأكيد لجنة “5+5” تأمينها.

وبحسب بيان مجلس النواب أول من أمس الجمعة، الذي طالعته “الساعة 24″، فإن رئيس مجلس النواب أكد أنه إذا تعذر عقد الجلسة في سرت ستكون طبرق مقر الجلسة، داعيا لجنة “5+5” للرد رسميا بوقت كافٍ على المجلس.