صنع الله: سنقدم للنائب العام إحاطة بخلفيات الاتجاه لانهيار المرافق الحيوية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

28 February, 2021

عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت أفصحت المؤسسة الوطنية للنفـط عن الإيراد العام لشهر يناير الماضي 2021 من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات.

وأشارت المؤسسة إلى تحقيق مستويات قياسية، حيث سجلت المبيعات مستوى 1,409,093,619.13 دولار أمريكي تم إيداعها بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي

وفي تصريح عبر الموقع قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله أن “المؤسسة وشركاتها وعامليها في مختلف مناطق عملياتها كافحت طيلة الأشهر الماضية لتحقيق هذا الدخل من خلال زيادة معدلات الإنتاج في أوقات قياسية”

ثم انتقد صنع الله تأخر استلام المؤسسة لمخصصاتها المالية قائلا إن المؤسسة تنبه إلى عدم استلامها لمخصصات المحروقات لشهري يناير وفبراير للعام 2021 على التوالي ولا زالت المؤسسة تمول عمليات تشغيل المرافق الحيوية للبلاد بترتيبات خاصة مع البنوك وتحتفظ بحقها كاملاً في محاسبة الجهات الرسمية التي أخلت بواجباتها والتزاماتها”

وأضاف صنع الله “سيتم إحاطة مكتب النائب العام بالخلفيات الكاملة للوقوف على البواعث والدوافع وراء ايصالنا إلى مرحلة الاتجاه لانهيار المرافق الحيوية في البلاد وتجاوز القانون في هذه الظروف الطارئة باعتبار هذه التصرفات غير المسؤولة قد تشكل جرائم جنائية بسبب اضرارها باستقرار المرافق الحيوية من أمن قومي محطات الكهرباء، محطات تحلية المياه، المصانع الاستراتيجية، ومحطات توزيع الوقود وفي ظل تفشي جائحة كورونا في مناطق ليبيا”.