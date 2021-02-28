بيان لمواطنين من سرت حول استضافة المدينة جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

أصدر عدد من أهالي مدينة سرت، بيانا، الأحد، أعلنوا فيه «ترحيبهم بانعقاد جلسة مجلس النواب بسرت لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية».

وجاء في بيان تلاه بعضهم أمام مجمع قاعات واقادوقو، بحضور المجلس التسييري للبلدية، والمجلس الاجتماعي لقبائل سرت إن «المدينة تتوسط ليبيا الحبيبة ولها أهمية كبيرة فى الربط بين المدن الليبية مما يجعلها نقطة التقاء لكل الليبيين».

وأشار البيان كذلك إلى تمتع سرت «بالخبرة الطويلة فى مجال استضافة كافة الملتقيات المحلية والدولية وتوفير المقومات الأساسية التي من شأنها أن تظهر هذه الملتقيات في أحسن المستويات والمتمثلة في وجود قاعات حديثة التصميم ومتطورة الإمكانيات وهي مجمع قاعات وقادوقو».

حضر إلقاء البيان عدد من مدراء القطاعات والأجهزة والهيئات والشركات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحاد النسائي وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

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