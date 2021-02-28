لجنة 5+5 ترد بشكل نهائي على النواب وتؤكد: سرت جاهزة وآمنة لجلسة منح الثقة

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ، اليوم الأحد، أن مكان عقد جلسة مجلس النواب في مدينة سرت جاهز وآمن لعقد جلسة منح الثقة للحكومة.

وذكرت اللجنة في خطاب موجه إلى مجلس النواب، أنه بالإشارة إلى دعوة رئيس مجلس النواب لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت، والمشار فيه الى طلب الرد من اللجنة حول أمكانية تأمين الجلسة.

وقالت اللجنة، إنه بعد التشاور والتواصل بين أعضاء اللجنة تم التأكيد على أن مكان الاجتماع بسرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية طيلة الفترة من بداية الجلسة الى انتهائها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24