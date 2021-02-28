صالح يدعو لتشكيل الحكومة على أساس التوزيع الجغرافي بين الأقاليم الثلاثة

أعلن مجلس النواب، اليوم الأحد، أن رئيس المجلس عقيلة صالح، دعا إلى تشكيل الحكومة الجديدة على أساس التوزيع الجغرافي العادل، وإجراء الانتخابات في موعدها.

جاء ذلك خلال لقاء صالح، مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، في مدينة القبة.

وأضاف المجلس، في بيان له، أن صالح أكد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها دون تأجيل، وضرورة أن يتم تشكيل الحكومة المرتقبة تأسيسا على مبدأ التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة.

من جانبه، قال السفير الألماني، إنه التقى صالح لبحث الاستعدادات لعقد جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة المكلفة برئاسة عبدالحميد دبيبة.

وأضاف السفير في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها فرصة لإعادة توحيد البرلمان كهيئة تشريعية فعالة، مؤكدا أنه يجب تحقيق التوافق بين جميع الأطراف.

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