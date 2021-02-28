رئيس المجلس التسييري بالبيضاء يبحث مع السفير الألماني أهم القضايا الخدمية

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء علي حسين، مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، أهم مسائل الإدارة المحلية والقضايا الخدمية، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر ديوان المجلس في مدينة البيضاء، هذا وتطرق الاجتماع الذي حضره لفيف من المسؤولين ذوي العلاقة، إلى مسألة توحيد المؤسسات، وحكومة الوحدة الوطنية التي تعتبر أهم مخرجات برلين، وفي هذا الصدد أشاد حسين بدور ألمانيا في رعاية مؤتمر برلين الذي بدأت نتائجه تنعكس على أرض الواقع.
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قناة ليبيا
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