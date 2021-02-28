إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في بني وليد

أتلف جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد، اليوم الأحد، كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي كان قد صادرها عناصر الجهاز خلال جولات تفتيشية بالمحال التجارية في الفترة الماضية.

وأكد جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد في بيان له أن المواد الغذائية التي تم إتلافها «منتهية الصلاحية وبعضها فسد بسبب سوء التخزين من قبل أصحاب المحال التجارية».

وذكر الجهاز أن الحرس البلدي بالمدينة يقوم بجولات ميدانية تشمل متابعة كافة الإجراءات في محال المواد الغذائية والصيدليات والمخابز والمقاهي وصالونات الحلاقة داخل نطاق مدينة بني وليد.

ودعا جهاز الحرس البلدي ببني وليد كافة المواطنين إلى التعاون معهم والإبلاغ عن أي تجاوزات في المحال التجارية من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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