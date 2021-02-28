«سرت للنفط»: تعافي 15 مصابًا بكورونا من مستخدمي حقل الاستقلال

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ، أن نتائج التحاليل التي أجرتها إدارة الصحة المهنية لعدد من مستخدمي حقل الاستقلال أظهرت تعافي 15 حالة كانت مصابة بفيروس كورونا، ووصول 6 حالات إلى المرحلة النهائية للشفاء.

وأوضح الحساب الرسمي لشركة سرت للنفط على فيسبوك، أن الدكتور سعد البكوش، مراقب القسم الطبي بإدارة الصحة المهنية، أكد أن “كل الحالات لم تظهر عليها أية أعراض ولا تعاني من أية مشاكل صحية طيلة الفترة الماضية”.

وأشار «البكوش» إلى أن “المستخدمين الذين ظهرت نتائجهم سالبة وتعافوا تماماً يمكنهم إنهاء فترة العزل الصحي والعودة إلى أعمالهم من الآن، وأن الحالات الستة الأخرى ستتماثل للشفاء في غضون أيام قليلة، رغم أنها لا تعاني من أية أعراض تذكر”.

ومن جانبه؛ أكد حسين الباشك، مدير عام الصحة والسلامة والبيئة على ضرورة التزام الجميع بإجراءات الوقاية من الجائحة المتمثلة في التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والنظافة المستمرة.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الصحة المهنية، كانت قد شكلت الأسبوع الماضي غرفة عمليات للتعامل مع الحالات الطارئة بالحقل لمراقبة الوضع وتوفير المعدات والأدوية والقيام بعملية التعقيم بالحقل بشكل مستمر.