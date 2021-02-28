عقيل: الدبيبة ارتكب في المؤتمر الصحفي خطأ فادح

أكد المحلل السياسي عز الدين عقيل، أنّ تصريح رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة، حول تواصل العمل بالاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق غير المعتمدة مع تركيا هو تعبير عن رد للجميل بدعمها هذه القائمة.

وأكد عقيل، في تصريحات صحفية، أن هذا يعتبر خطأ فادح وتصريح لا يتماشى مع ما أعلنه الدبيبة من انفتاحه على جميع الأطراف والحرص على علاقات متوازنة مع الجميع.

وشدد، على انه كان بإمكان الدبيبة التعبير عن امتنانه لتركيا في الكواليس وفي المجالس الخاصة لا في مؤتمر صحفي، على حد تعبيره.

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