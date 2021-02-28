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عقيل: الدبيبة ارتكب في المؤتمر الصحفي خطأ فادح

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد المحلل السياسي عز الدين عقيل، أنّ تصريح رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة، حول تواصل العمل بالاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق غير المعتمدة مع تركيا هو تعبير عن رد للجميل بدعمها هذه القائمة.
وأكد عقيل، في تصريحات صحفية، أن هذا يعتبر خطأ فادح وتصريح لا يتماشى مع ما أعلنه الدبيبة من انفتاحه على جميع الأطراف والحرص على علاقات متوازنة مع الجميع.
وشدد، على انه كان بإمكان الدبيبة التعبير عن امتنانه لتركيا في الكواليس وفي المجالس الخاصة لا في مؤتمر صحفي، على حد تعبيره.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • وأيش رايت من الاخطاء فستري لاحقا العجب العجاب من الاخطاء ..هل عنده علم مسبق من دفع رشاوي لشراء اصوات لترشيح شخص ما بعينه وهل لدي الأتراك والأخوان الذين دفعوا بدبيبه لتولي منصب رئاسة الحكومه والتي ستمارس عملها من طرابلس المحتله من قبل الاتراك ومرتزقتهم .. علم بأن الرسول صلي الله عليه وسلم قد قال عن ولاية أمر المسلمين يَا عَبدَالرَّحمن بن سمُرَةَ، لا تَسْأَل الإمارَةَ؛ فَإنَّكَ إن أُعْطِيتَها عَن غَيْرِ مسأَلَةٍ أُعِنْتَ علَيها، وَإنْ أُعْطِيتَها عَن مسأَلةٍ وُكِلْتَ إلَيْها، وإذَا حَلَفْتَ عَلى يَمِينٍ فَرَأَيتَ غَيرها خَيرًا مِنهَا؛ فَأْتِ الَّذِي هُو خيرٌ، وكفِّر عَن يَمينِكَ متفقٌ عَلَيهِ. وعن أَبي ذرٍّ  قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اللَّه ﷺ: يا أبا ذَرّ، أَرَاك ضعِيفًا، وَإنِّي أُحِبُّ لكَ مَا أُحِبُّ لِنَفسي، لا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْن، وَلا تُوَلَّيَنَّ مَالَ يتِيمٍ رواه مسلم. وعنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول اللَّه، ألا تَستعمِلُني؟ فضَرب بِيدِهِ عَلَى مَنْكبِي ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إنَّكَ ضَعِيفٌ، وإنَّهَا أَمانةٌ، وإنَّها يَوْمَ القيامَة خِزْيٌ ونَدَامةٌ، إلَّا مَنْ أخَذها بِحقِّها، وَأدَّى الَّذِي عليهِ فِيها رواه مسلم. وعن أَبي هُريرة أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: إنَّكم ستحرِصون عَلَى الإمارةِ، وستَكُونُ نَدَامَةً يَوْم القِيامَةِ رواهُ البخاري.

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