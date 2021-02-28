مباحثات ليبية أممية حول إنجاح المسار السياسي

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، الأحد، سبل نجاح المسار السياسي والذي من المتوقع أن يصل بالبلاد لإجراء انتخابات ديمقراطية في 24 ديسمبر القادم.

واستعرض الجانبان تطورات الوضع الأمني في المنطقة الغربية بشكل عام، وفي العاصمة طرابلس بشكل خاص، وتناول المسائل المشتركة بين وزارة الداخلية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما عبّر باشاغا عن أمله في منح ثقة مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية خلال الأيام القادمة، مؤكدا دعم وزارة الداخلية لكافة المخرجات السياسية التي تساعد في إيصال البلاد لبر الأمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية