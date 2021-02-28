عيون صوب جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، وسط عدم وضوح صورة مكان انعقادها

العيون الآن كلها متجهة نحو يوم منح الثقة للحكومة الجديدة، وسط عدم وضوح الصورة بعد حول مكان انعقادها، خاصة وأن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية سيتم الكشف عنها في يوم جلسة منح الثقة، الذي حدده رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وهو ما جعل مراقبين يقولون إن رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة تجاهل اجتماعات عدد من النواب في صبراتة، لبحث منح الثقة وإعادة انتخاب رئاسة البرلمان.
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قناة ليبيا
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