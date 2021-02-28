اللجنة العسكرية «5+5» تؤكد جاهزية مدينة سرت لاستضافة اجتماع مجلس النواب

أكدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اليوم الأحد، جاهزية مدينة سرت لاستضافة اجتماع مجلس النواب لعقد الجلسة الخاصة بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة.

جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» ردا على طلب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في سرت مطالبا اللجنة بتوضيح الموقف بشأن إمكانية تأمين الجلسة.

وقالت اللجنة في البيان أنه بعد التشاور والتواصل بين أعضائها «تم التأكيد أن مكان الاجتماع مدينة سرت جاهز وأمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية طيل الفترة من بدايتها إلى انتهائها».

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وأصدر عدد من أهالي مدينة سرت، بيانًا، الأحد، أعلنوا فيه «ترحيبهم بانعقاد جلسة مجلس النواب بسرت لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية».

وجاء موقف اللجنة العسكرية بعد يوم من تأكيد رئيس وفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية (5+5)، اللواء أحمد علي أبو شحمة، أن اللجنة لا تستطيع تنفيذ خطتها لإخراج العناصر الأجنبية من أراضي البلاد، نظرًا لعدم امتلاكها الولاية القانونية لتنفيذ هذه الأعمال، وعدم وجود «أي قوة أمنية على الأرض في سرت» تابعة للجنة.

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