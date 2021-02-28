مالية المؤقتة: المركزي يتحجج بمبررات واهية لعدم صرف مرتبات يناير وفبراير

قالت وزارة المالية في الحكومة المؤقتة، الأحد، إن سبب تأخير مرتبات شهر يناير وفبراير بسبب مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها بموقع ” فيسبوك”، أن المركزي رفض تنفيذ وعوده بتمويل حسابات وزارة المالية بالاقتراض لتغطية المرتبات إلى حين اعتماد الميزانية 2021، مبينة أن مصرف ليبيا المركزي تحجج بعدم وجود تغطية مالية.

وكان المكلف بمهام وزير المالية بالحكومة المؤقتة عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي امراجع غيث قال إن محافظ المركزي الصديق الكبير نكث وعده بخصوص التمويل للميزانية عن يناير وفبراير.

وأضاف غيث، في تصريح صحفي، أن الكبير لم ينفذ الاتفاق ، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر لعدم الصرف حتى الأن.

وأشار وزير المالية إلى أن محافظ المركزي هو من قدم مقترح التمويل للميزانية عن يناير وفبراير وأكد على استعداده ومن ثم نكث عن وعده كعادته.

ولفت غيث إلى أن الميزانية لسنة 2021 لم تُسلم إلى حد الآن لتعتمد من قبل مجلس النواب.

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