السفير الألماني يبحث توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا مع رئيس “البيضاء”

التقى اليوم رئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء علي حسين، بسفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا ،وذلك بمقر ديوان المجلس التسييري لبلدية البيضاء بحضور عضو المجلس علي العوامي ووكيل البلدية عبدالكريم محمد بوزعيتره، كما ضم الاجتماع نخبة من الأكاديميين على مستوى البلدية .

وبحسب إيجاز صحفي للبلدية، دار اللقاء حول مسائل الإدارة المحلية والقضايا الخدمية كما تطرق الحاضرون لمسألة توحيد المؤسسات وحكومة الوحدة الوطنية التي تعتبر أهم مخرجات برلين وذلك لارتباط توحيد السلطة التتفيذية بمستوى الخدمات وفي ختام اللقاء ثمن أ. علي حسين دور الجمهورية الألمانية في رعاية مؤتمر برلين الذي بدأت نتائجه تنعكس على أرض الواقع؛ من جهته أكد “أوفتشا” على الدور الذي قامت به السلطات المحلية لقربها بشكل مباشر من المواطن.