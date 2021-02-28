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«عقيل»: تركيا لعبت دورًا كبيرًا في نجاح قائمة «الدبيية» و«المنفي»

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الكاتب السياسي عز الدين عقيل، أن تصريح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة حول الاستمرار في العمل بالاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا، “يمثل إعلان حرب مع الطرف الذي يفترض أن يلتقي معه لمصلحة البلاد، ولبناء المسار السياسي في المرحلة المقبلة”، على حد قوله.

وادعى «عقيل» في تصريح صحفي، أن “تركيا لعبت دورًا كبيرًا في نجاح قائمة «الدبيية» و «المنفي» وهي قائمة ممثلة للطرف التركي والقطري، أكثر من تمثيلها لغرب البلاد”، معتبرا أن “الدبيبة مرتبط ارتباطا وثيقا بتركيا”، وفق تعبيره.

وواصل ادعائه أن “ما جاء على لسان الدبيبة بشأن الموقف من تركيا هو تعبير عن رد للجميل بدعمها هذه القائمة، وهو خطأ فادح وتصريح لا يتماشى مع ما أعلنه الدبيبة من انفتاحه على جميع الأطراف والحرص على علاقات متوازنة مع الجميع”، على حد زعمه.

واعتبر «عقيل» أن “ما قاله «الدبيبة» عن تواصل العمل بالاتفاقية التي وقعتها حكومة السراج مع تركيا فيه بعد عن تقدير الأمور حق قدرها؛ خاصة أن «الدبيبة» زار القاهرة أخيرا واستُقبِل فيها من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبال الرؤساء، وكان عليه أن يراعي هذه التوازنات وكان بإمكانه التعبير عن امتنانه لتركيا في الكواليس وفي المجالس الخاصة لا في مؤتمر صحفي”، بحسب ادعائه.

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«المنفي الدبيية تركيا عقيل

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الدبيبة غبى عكس المنفى دبلوماسى فى كلامه والسياسى الشاطر ينحاز لمصلحة بلده بغض النظر عن من جاء به فلا ننسى ان السيسى قاهر الاخوان عينه مرشد عام الاخوان بعد ان عينه وزيرا للدفاع ورقاه من لواء لفريق اول مباشرة ليتخلص من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان ونسى اغبياء الاخوان ان السيسى كان مدير مكتب طنطاوى من قبل وان ماتم بالتنسيق معه حيث وضع زبيبة على جبهته ليظن الاخوان انه اخوانى وكانت نهاية غباوتهم على يديه مما يذكرنا بتهاية فرعون على يد سيدنا موسى الذى تربى فى قصره

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  • هل لدي الأتراك والأخوان الذين دفعوا بدبيبه لتولي منصب رئاسة الحكومه والتي ستمارس عملها من طرابلس المحتله من قبل الاتراك ومرتزقتهم .. علم بأن الرسول صلي الله عليه وسلم قد قال عن ولاية أمر المسلمين يَا عَبدَالرَّحمن بن سمُرَةَ، لا تَسْأَل الإمارَةَ؛ فَإنَّكَ إن أُعْطِيتَها عَن غَيْرِ مسأَلَةٍ أُعِنْتَ علَيها، وَإنْ أُعْطِيتَها عَن مسأَلةٍ وُكِلْتَ إلَيْها، وإذَا حَلَفْتَ عَلى يَمِينٍ فَرَأَيتَ غَيرها خَيرًا مِنهَا؛ فَأْتِ الَّذِي هُو خيرٌ، وكفِّر عَن يَمينِكَ متفقٌ عَلَيهِ. وعن أَبي ذرٍّ  قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اللَّه ﷺ: يا أبا ذَرّ، أَرَاك ضعِيفًا، وَإنِّي أُحِبُّ لكَ مَا أُحِبُّ لِنَفسي، لا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْن، وَلا تُوَلَّيَنَّ مَالَ يتِيمٍ رواه مسلم. وعنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول اللَّه، ألا تَستعمِلُني؟ فضَرب بِيدِهِ عَلَى مَنْكبِي ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إنَّكَ ضَعِيفٌ، وإنَّهَا أَمانةٌ، وإنَّها يَوْمَ القيامَة خِزْيٌ ونَدَامةٌ، إلَّا مَنْ أخَذها بِحقِّها، وَأدَّى الَّذِي عليهِ فِيها رواه مسلم. وعن أَبي هُريرة أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: إنَّكم ستحرِصون عَلَى الإمارةِ، وستَكُونُ نَدَامَةً يَوْم القِيامَةِ رواهُ البخاري.

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  • ليبيا باعوها ناسها الذين اختارهم الشعب واتضح أنهم خونة وغير اهلين لحمل التقة والأمانة فمن لا ينحنى لا يستطيع أحد ركوب ظهره فلا تلوم تركيا ولا قطر يا عقيل بل لوم العملاء والخونة لاعقى أحذية تركيا وقطر .

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