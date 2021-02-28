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معتوق يعتذر لعضوات بالحوار ذكرهن في تغريدة عن قضية ” رشاوى الحوار “

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا -اعتذر الصحفي والكاتب عبدالحكيم معتوق عن ذكره لأسماء خمسة  سيدات مشاركات في الحوار على انهن متورطات ومذكورات في تقرير الأمم المتحدة حول قضية رشاوى الحوار .

وقال معتوق في تغريدة اليوم عقب نشر جزء من تقرير قضية رشاوى الحوار  : ” تأكدت قضية الرشوة عقب سحب تغريدتي المتعلقة بنشر أسماء من نسوة لجنة الحوار ” .

وأضاف أن سحبه للتغريدة كان بناءً على نصيحة العديد من الصحفيين على أن تبقى ( سكرين شوت )  إلا أن يتم الإعلان الرسمي عن النتيجة في تقرير مجلس الأمن يوم 15 مارس ” .

وتابع : ” لذا وجب الأعتذار للجميع حتى موعد ذلك التاريخ  ” .

وفي تصريح تلقته منه المرصد عقب نشر تسريب فرانس بريس وبيان العضوات اللواتي استنكرن مالحق بهن من اتهامات ، قال معتوق : ” يبقى حق الرد مكفول على الأسفاف والشتيمة والقذف الذي بدر من عضوان بالحوار تجاهي ” .

وطالبت العضوات الست يوم أمس السبت وهن ” أمال أبوقعيقيص ، سلوى الدغيلي ، أم العز الفارسي ، هاجر القايد ، سلطنة المسماري ، فاطمة الزهراء لنقي ، الأمم المتحدة بنشر التقرير وتحديد بالمتورطين بالإسم بعد ماتم تداوله من اتهامات تجاههن .

وكانت وكالة فرانس برس ( أ ف ب ) قد نشرت الأحد جزءً من تقرير تحقيق لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن تضمن اتهامات بالفساد وشراء ذمم ثلاثة أعضاء على الأقل في عاصفة سياسية تأتي قبل أيام من جلسة النظر في منح الثقة المزمع عقدها في سرت الأسبوع القادم .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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