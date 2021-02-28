ليبيا الان

الدبيبة: «اختيار السلطة الجديدة جاء عبر عملية نزيهة وبشفافية تامة»

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بيانا ليل الأحد، حول ما وصفه بـ«محاولات التشويش على عملية تشكيل الحكومة وإفساد التوافق الوطني».

وأكد الدبيبة على «نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية والتي جرت بشفافية تامة شاهدها جميع الليبيين من خلال شاشات التلفاز»، وفق نص البيان الصادر عن المكتب الإعلامي.

ملتقى الحوار السياسي الليبي
وجاء هذا البيان بعد ساعات مما نشرته وكالة «فرانس برس»، الأحد، من مقتطفات من تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة في ليبيا الذي سيُرفع إلى مجلس الأمن الدولي في مارس المقبل، الذي تضمن نتائج تحقيق في المزاعم المتعلقة برشى عرضت على أعضاء من ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعتهم في تونس في نوفمبر 2020، وقالت الوكالة إن تقرير فريق الخبراء يؤكد أنه «تم شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في» ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

– «فرانس برس» تنقل فقرات من تقرير أممي بشأن مزاعم الرشوة في ملتقى الحوار السياسي
وأضاف بيان المكتب الإعلامي: «يطمئن الدبيبة كافة أبناء الأمة الليبية بأن إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة بإذن الله، وأن مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية قد قاربت على الانتهاء».

وتابع: «كما يؤكد على أن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية تتطلع قدما للوفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه الشعب الليبي بحيث تكون حكومة تمثل كافة الليبيين وتحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم داخل البلاد وخارجها، كما يعول السيد رئيس الحكومة المسمى، على وعي وثقافة الشعب الليبي واستيعابه لمدى التحديات والعراقيل الموضوعة أمام عملية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة للدفع بإنجاح هذه المرحلة السياسية الصعبة».

تشكيل الحكومة
وقال بيان المكتب الإعلامي للدبيبية إنه «تابع محاولات التشويش على عملية تشكيل الحكومة وإفساد حالة التوافق الوطني وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة من خلال تبني نهج نشر الإشاعات والأخبار الزائفة وتغيير الحقائق وهو نهج سبق وأن عاناه الشعب الليبي وتسبب في جزء كبير من معاناته نتيجة ما يؤدي إليه من نزاعات وانقسامات وحروب».

ورأى المكتب كذلك أن تلك «المحاولات» تأتي «‎في الوقت الذي رحب فيه عامة الشعب الليبي بمخرجات الحوار الليبي أملا في مرحلة سياسية تحقق الاستقرار والتنمية، وكذلك تلقيه للأخبار المحفزة بخصوص تحديد موعد لعقد جلسة خاصة من قبل مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة، وكذلك إعلان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن إمكانية عقد الجلسة في مدينة سرت، واستكمال مقترح تشكيلة الحكومة من قبل السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المسمى».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • على طريقة رشى قطر لبلاتر لتنظيم كأس العالم فان الدبيبية جاء برشى ايضا حسب تقرير اممى يافضيحتك ياعميل تركيا وقطر هاتروح من ربنا فين

    638 – حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لعن الله الراشي والمرتشي».
    639 – حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا أبو نعيم، قال ثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لعن الله الراشي والمرتشي».
    حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو الوليد، هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا أبو عوانة وهو وضاح اليشكري، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعمر بن أبي سلمة، وأبوه أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن الزهري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا إسناد جيد، «لعن الله الراشي والمرتشي» الحديث رواه الترمذي وزاد «في الحكم»(1).
    حديث عبد الله بن عمرو، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل بن دكين، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وعاد السند إلى أبي سلمة، وهذا إسناد جيد، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لعن الله الراشي والمرتشي»، وهذا أيضًا رواه أبو داود والترمذي وهما حديثان جيدان في لعن الراشي والمرتشي، وعند أحمد «والرائش»(2) من حديث ثوبان لكن من طريق ليث وهو ضعيف عن أبي الخطاب وهو مجهول، وهو صحيح، والرائش هو الوسيط بينهما، والوسائل لها أحكام المقاصد، بل هو في الحقيقة قرّب بين الراشي والمرتشي وجعل هذا يتمكن من الرشوة وذاك يبذل الرشوة فهو أعان على الحرام ودل عليه فيكون فعله حرامًا وإن كان الراشي والمرتشي أشد، وقد يكون الرائش أشد، وهذا يختلف بحسب الأحوال، لكن هذا هو الأصل، فالرشوة حرام ومن كبائر الذنوب وقد نهي عنها، والرشوة قد تكون لإبطال الحق أو لإحقاق باطل وكله حرام، هذا لا يجوز، وكذلك أيضًا إذا كانت لاستخلاص حق هل تجوز أو لا تجوز؟ ذهب كثير من أهل العلم وهم الجمهور إلى الجواز حينما يضطر إلى ذلك لاستخلاص حقه ولم يجد طريقًا إلا بذلك فيكون هو الآثم وهو الواقع في الحرام إذا لم يمكن إلا بهذا الطريق، أما إن أمكن أن يبلغ عن هذا الذي طلب الرشوة وأمكن الوصول إلى الحق من غير هذه الطريق فإنه لا يجوز، وروى أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما سألوه وألحّ عليه بعض الناس ليسألوه فقال: «إن أحدهم يسأل العطية فيذهب يتأبطها نارًا» يعطيه فيذهب يتأبطها نارًا، قالوا: ولِمَ تعطيهم يا رسول الله؟ قال: «يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل»(3) فأخذوا من هذا أنه يجوز دفع المال لدفع الظلم أو أخذ الحق أو نحو ذلك، والمعنى أنه يكون حرامًا على الآخذ جائز للباذل، والنَّبيّ صلّى الله عليه وسّلم أعطاهم المال وأعطاهم لما آذوه لأجل يدفع عن نفسه عليه الصّلاة والسّلام، كذلك حينما يدفع هذا المال ولم يجد طريقًا إلا هذا والظلم واقع عليه فقالوا: يجوز من جهة حرام على الآخذ جائز على الدافع، ومهما أمكن بغير هذ الطريق كان هو الواجب

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  • ليبيا للبيع فى المزاد الدولى من خلال قوى الارهاب الدولى فى تركيا وقطر من يشترى المنصب بالرشوة المهم ان نواب البرلمان يرفعوا السعر لاعطاء الثقة للمنفى الصوت بمائة الف دولار فقط !!

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