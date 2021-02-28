الوطني لمكافحة الأمراض يطلق حملة “نعود بمسؤولية” لمواجهة كورونا خلال عودة الدراسة

أطق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الحملة الوطنية لعودة الدراسة ، من أجل على المحافظة على المؤسسات التعليمية من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بها .

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في إيجاز صحفي، انطلاق الحملة الوطنية للعودة الدراسية (بداية) تحت شعار (نعود بمسؤولية … نعود بحذر) وتتضمن الحملة التوعية بالاتي ، اشتراطات فتح المدارس ، و الإجراءات الاحترازية أثناء الدراسة، و ما الخطوات المتبعة عند وجود حالة مؤكدة او اشتباه او مخالطة ، و إجراءات غلق وإعادة فتح المؤسسة التعليمية ، و دور التوعية والتثقيف الصحي في منع انتشار العدوى .