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الوطني لمكافحة الأمراض يطلق حملة “نعود بمسؤولية” لمواجهة كورونا خلال عودة الدراسة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أطق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الحملة الوطنية لعودة الدراسة ، من أجل على المحافظة على المؤسسات التعليمية من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بها  .

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في إيجاز صحفي، انطلاق الحملة الوطنية للعودة الدراسية (بداية) تحت شعار (نعود بمسؤولية … نعود بحذر)  وتتضمن الحملة التوعية بالاتي ،  اشتراطات فتح المدارس ، و الإجراءات الاحترازية أثناء الدراسة، و ما الخطوات المتبعة عند وجود حالة مؤكدة او اشتباه او مخالطة ، و إجراءات غلق وإعادة فتح المؤسسة التعليمية ، و دور التوعية والتثقيف الصحي في منع انتشار العدوى .

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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