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مقترحاً التصويت عبر الهاتف .. راشد: عقيلة لن يمنح الثقة لقائمة خسر أمامها

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال محمد راشد عضو مجلس النواب، الأحد، إن عقيلة صالح يدعو منذ ثلاث سنوات لعقد جلسات ولم يتحصل حتي علي أقل عدد لنصاب أي جلسة .

وأوضح راشد، في تصريحات إعلامية رصدتها ليبيا24، أن الهدف من دعوة عقيلة صالح لعقد جلسة منح الثقة هو ضمان بقائه كرئيس مجلس النواب .

وأضاف راشد، أن عقيلة كان من ضمن قائمة خسرت في ملتقى الحوار، مشددا أنه لا يمكن أن يمنح عقيلة صالح الثقة لقائمة خسر أمامها .

وأختتم راشد حديثه قائلا : ” ليس هناك مايمنع من أن يتم التصويت عبر الإتصال، كل نائب علي حده باتصال هاتفي فقط بنعم أو لا ” .. على حد تعبيره .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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