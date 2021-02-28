مقترحاً التصويت عبر الهاتف .. راشد: عقيلة لن يمنح الثقة لقائمة خسر أمامها

قال محمد راشد عضو مجلس النواب، الأحد، إن عقيلة صالح يدعو منذ ثلاث سنوات لعقد جلسات ولم يتحصل حتي علي أقل عدد لنصاب أي جلسة .

وأوضح راشد، في تصريحات إعلامية رصدتها ليبيا24، أن الهدف من دعوة عقيلة صالح لعقد جلسة منح الثقة هو ضمان بقائه كرئيس مجلس النواب .

وأضاف راشد، أن عقيلة كان من ضمن قائمة خسرت في ملتقى الحوار، مشددا أنه لا يمكن أن يمنح عقيلة صالح الثقة لقائمة خسر أمامها .

وأختتم راشد حديثه قائلا : ” ليس هناك مايمنع من أن يتم التصويت عبر الإتصال، كل نائب علي حده باتصال هاتفي فقط بنعم أو لا ” .. على حد تعبيره .

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