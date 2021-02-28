إنقاذ 181 مهاجرًا أفريقيًا بالمياه الليبية في يوم واحد

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق، تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، الأحد، من «إنقاذ 181 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية، في عمليتين منفصلتين، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية».

وفور تلقي الجهاز نداء استغاثة «تم تحريك الزورقين فزان، وأوباري، بعد تجهيزهما بالإمكانات اللازمة للإنقاذ والانتشال، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه»، وفق ما نشره الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وأوضح أنه «فور إتمام عمليتي الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية»، معلنا أن الجهاز «سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين».

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