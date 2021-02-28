حرس السواحل ينقذ 86 مهاجرا غير شرعى من جنسيات إفريقية

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ مساء اليوم الأحد من إنقاذ (86 مهاجر من الجنسيات الافريقية وعددهم 86 كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية.
وبحسب إيجاز صحفي للجهاز، فقد تم تلقى نداء استغاثة تم تحريك الزورق (أوباري) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال) حيث قام عناصر الجهاز بدورهم، وفور إتمام عملية الإنقاذ تم انزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
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