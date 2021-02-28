حرس السواحل ينقذ 86 مهاجرا غير شرعى من جنسيات إفريقية

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ مساء اليوم الأحد من إنقاذ (86 مهاجر من الجنسيات الافريقية وعددهم 86 كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية.

وبحسب إيجاز صحفي للجهاز، فقد تم تلقى نداء استغاثة تم تحريك الزورق (أوباري) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال) حيث قام عناصر الجهاز بدورهم، وفور إتمام عملية الإنقاذ تم انزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.