سيُلحق بالقطاع ضررا كبيرا.. «العامة للكهرباء» تطالب «الوفاق» بسحب قرار إنشاء هيئة المشروعات

طالبت الشركة العامة للكهرباء، كلًا من رئيس ونواب وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بسحب قرار إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء.

وأوضح البيان، أن قرار إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء، صدر بالمخالفة لمبدأ تدرج التشريعات بالإضافة إلى الضرر الكبير الذي سيلحقه بقطاع الكهرباء خلال هذه الفترة.

وتابع البيان، أن “الشركة العامة للكهرباء ستتضرر مباشرة من تنفيذ القرار المتظلم منه، وأن من مصلحتها سحبه ضمانا للمحافظة على منظومة الكهرباء الوطنية واستقرارها، واستمرار عملية توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية”.

وختم البيان أنه؛ “حرصا على تقديم الخدمات الكهربائية لكافة المستفيدين بها وفقا للسياسات والخطط الموضوعة لذلك، فإننا نلتمس من سيادتكم إعادة النظر في قراركم أعلاه، والعمل على سحبه واعتباره كأن لم يكن”.