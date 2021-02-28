محكمة استئناف باريس تحكم بـ132 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2021

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن محكمة استئناف باريس أصدرت حكمها بخصوص حكم التحكيم الصادر في 4 يناير 2018 في دعوى التحكيم المرفوعة وفق قواعد غرفة التجارة الدولية ما بين شركة ليركو والمؤسسة بشأن مصفاة راس لانوف.

وقالت المؤسسة إن الحكم الصادر عن محكمة باريس أكد التزام شركة ليركو سداد أكثر من 115 مليون دولار أمريكي للمؤسسة، بالإضافة للفوائد.

مع إضافة الفوائد حتى يوم 28 فبراير 2021، وبالتالي يكون المبلغ المستحق على شركة ليركو يتجاوز 132 مليون دولار أمريكي.

وأضافت الوطنية للنفط أن المحكمة أيدت أيضاً حكم هيئة التحكيم الذي أكد على التزام شركة ليركو المستمر بأخذ أو دفع النفط الخام، و أمرها بدفع 100 ألف يورو من تكاليف المؤسسة في دعوى محكمة باريس.