لمناقشة تطورات فيروس كورونا.. «عقوب» يستقبل ممثل «الصحة العالمية» بليبيا

استقبل وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب، بمقر إقامته بفندق مرحبا بالبيضاء ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف ضمن برنامج زيارتها إلى ليبيا.

وذكرت إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أنه “تم خلال اللقاء بحث أطر التعاون المشترك بين الوزارة والمكتب الإقليمي ومناقشة الوضع الصحي في البلاد وآليات العمل المشترك في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيمات للوقاية وباء فيروس كورونا في ليبيا ومواجهة المرض والوقاية منه وعلاج المصابين”.

وأوضح البيان، أن «عقوب» استعرض الواقع الصحي الليبي والموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا والإصابات وحالات الشفاء التي تتحقق وفق استخدام البروتوكولات العلاجية، مبينا أهمية القرارات التي اتخذتها وزارة الصحة واللجنة العليا والاستشارية في تطبيق برامج الحجر الصحي وتخصيص المستشفيات الخاصة بالحجر والعلاج.

وتابع البيان؛ أن اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في مختلف المجالات الصحية وسبل تطويرها و الاستعدادات والتحضيرات المشتركة ما بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وآلية البحث في تقييم الإجراءات المتبعة لاحتواء وباء كورونا بعد تزايد الحالات المصابة في الأيام الأخيرة و الخطط الموضوعة لصد انتشار جائحة كورونا.

وأشاد «عقوب» بالتعاون الذي أبدته منظمة الصحة العالمية في عدة مجالات طبية من خلال مكتبها في ليبيا والدول الصديقة، فضلا عن المرجعيات الطبية.

وختم البيان، موضحًا أن اللقاء ناقش الاجتماع الذي حضره مديرة مكتب التعاون الدولي بالوزارة الدكتورة أسماء ابعيرة ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة الجادة بوغرسه ومدير المساعد لإدارة المستشفيات رياض الخزعلي بالإضافة إلى حضور مديري مكتب منظمة الصحة العالمية شرق ليبيا الدكتور عبدالعزيز الحلافي لمناقشة عمل المكتب في ليبيا، ودعمه للقطاع الصحي في البلاد و الاحتياجات الخاصه بالمستشفيات لمكافحة covid-19.