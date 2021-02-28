رئيس “المنشآت النفطية” يطالب كتيبة الإسناد بالرجبان “المنحلة” بتسوية أوضاعهم

أصدر رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي امحمد الديب تعليماته إلى الإدارة المالية بالجهاز بضرورة استكمال وبشكل عاجل بقية المرتبات المتوقفة لفروع الجهاز بالمنطقة الجنوبية والشرقية وهي شهراكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2019 وشهر يوليو لعام 2020 والعمل على توزيع الحوافظ بداية الأسبوع المقبل.

وبحسب إيجاز صحفي لجهاز حرس المنشآت النفطية، فأنه فيما يخص كتيبة الإسناد بالرجبان ، والمنحلة بقرار من رئيس الجهاز، ف عليهم الالتحاق بفرع طرابلس بالجهاز لتسويه أوضاعهم الإدارية والمالية اسوة بزملائهم في الكتيبة والذين التحقوا بالفرع وتم صرف مرتباتهم من تاريخ التحاقهم.