«مكافحة الأمراض» يطلق الحملة الوطنية للعودة الدراسية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ليل الأحد، إطلاق الحملة الوطنية للعودة الدراسية تحت شعار «نعود بمسؤولية.. نعود بحذر».

وتتضمن الحملة التوعية بخمسة أمور أساسية، وهي: «اشتراطات فتح المدارس، والإجراءات الاحترازية أثناء الدراسة، والخطوات المتبعة عند وجود حالة مؤكدة أو اشتباه أو مخالطة»، وفق ما نشره المركز عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

كما تشمل بنود التوعية خلال الحملة: «إجراءات غلق وإعادة فتح المؤسسة التعليمية، ودور التوعية والتثقيف الصحي في منع انتشار العدوى».

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